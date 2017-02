Lula deve decidir como será a participação de ministros na campanha eleitoral

Assim que retornar do giro pela Ásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá bater o martelo sobre o comportamento dos ministros nas campanhas das eleições municipais de outubro.De acordo com o ministro José Múcio, da Secretaria de Relações Institucionais, Lula deve definir se os ministros poderão subir em palanques em qualquer estado ou apenas em suas bases eleitorais. Múcio defende a segunda posição, mas admite que a maioria dos colegas prefere participar das campanhas sem restrições de locais.“Eu, zeloso que sou para a manutenção do grupo que apóia o governo, gostaria que essas regras fossem restritas aos seus estados”, disse Múcio à imprensa.Lula está no Timor Leste e, depois, seguirá para a Indonésia. Ele chega ao Brasil no domingo (13). Na próxima segunda-feira (14), ele deve bater o martelo sobre o comportamento dos ministros na campanha eleitoral.Os ministros Luiz Dulci (Secretaria-Geral da Presidência da República), Dilma Rousseff (Casa Civil) e Tarso Genro (Justiça) já anunciaram que vão fazer campanha fora do horário de expediente.

* Fonte: Agência Brasil.