Operação Impacto: estudantes protestam em frente à Câmara Municipal Um ano após ter sido deflagrada a operação da Polícia Civil, a sociedade cobra uma definição.

Nesta sexta-feira (11), o Fórum Natal Cidade Sustentável organiza um Ato Público em frente à Câmara Municipal de Natal. Por volta das 9h da manhã, os manifestantes estarão no local cobrando uma definição sobre a Operação Impacto, deflagrada há um ano pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.



As investigações começaram há um ano. No último dia 4 de julho, o delegado Júlio Rocha – responsável pelo caso – entregou na 4ª Vara Criminal o inquérito, e agora aguarda o parecer o Ministério Público que pode acatar ou pedir novas diligências. Os promotores têm até o dia 19 deste mês para se pronunciar.



Todos os vereadores acusados de participar de um suposto esquema de pagamento de propina na Câmara Municipal - durante a votação do Plano Diretor da cidade – são candidatos à reeleição. O fato revolta os estudantes que cobram a cassação os mandatos e a anulação do direito à candidatura.