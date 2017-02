Em busca da síntese perfeita

Fotos: Divulgação / João Maria Alves "Minha escola sempre foi o rock", diz Isaac Ribeiro.

Crédito “Natal é uma cidade muito difícil para se trabalhar com música."

Essa poderia ser em linhas muito gerais uma descrição das intenções do grupo Isaac & a Síntese Modular, um dos mais novos nomes no cenário musical da cidade. Atualmente em estúdio, finalizando o material para seu primeiro disco, a banda já é uma das atrações confirmadas para a edição 2008 do Festival Música Alimento da Alma – MADA.A passagem carimbada para um dos mais prestigiados festivais de música independente do país não é por acaso. Embora seja um grupo novo e só tenha feito duas discretas apresentações até agora, a Síntese Modular já tem pelo menos dois anos de vida e conta com alguns músicos já conhecidos dos palcos natalenses.À frente da banda está o vocalista e guitarrista Isaac Ribeiro, ex-integrante da banda SangueBlues e do Florbela Espanca, uma das mais emblemáticas formações do final dos anos 80 e início dos 90. A guitarra fica aos cuidados de Adriano Azambuja, que conta com passagens por grupos como A Máquina, além de uma elogiada ainda que tímida carreira solo.As demais vagas são preenchidas por outros instrumentistas não menos experientes: Jordan Santiago no baixo, Juscelino Brito na bateria e o curinga Rafael Telles, que além de cuidar das intervenções eletrônicas ainda pilota com propriedade a escaleta e a gaita.Segundo conta Isaac Ribeiro, a idéia de formar a Síntese Modular surgiu após o fim do SangueBlues, em meados de 2004. A fim de investir novamente em um repertório autoral, o compositor aproveitou o fim de sua última banda – na época figurinha fácil nas noites de bandas covers da Ribeira – para reunir alguns amigos de longa data em um novo projeto. Em pouco tempo, o que seria uma espécie de carreira-solo de Ribeiro acabou tomando ares de banda de verdade.“Embora eu traga as composições, os arranjos são desenvolvidos junto com os outros músicos, como uma banda mesmo. Pode-se dizer que a Síntese Modular era um projeto meu que acabou virando um grupo de verdade”, analisa, revelando que pretende num futuro bem próximo retirar seu nome da frente da banda.Até lá, Isaac e os demais músicos passam as noites trancafiados em um estúdio de gravação. A correria é para finalizar as 11 faixas que irão compor o primeiro disco da banda, que será lançado com o apoio da Lei Djalma Maranhão de Incentivo à Cultura. O plano é finalizar tudo até agosto, mês em que se apresentam no MADA.O flerte entre a banda e o festival, aliás, é antigo. O primeiro convite para subir ao palco do festival foi feito no ano passado, mas foi amigavelmente recusado pelos próprios integrantes. “Achamos que a banda ainda não estava madura o suficiente pra encarar o palco do MADA. Agora, já estamos mais entrosados e mais preparados”, acredita Isaac.Enquanto agosto não chega, a Síntese Modular vai fazendo aparições discretas em lugares estratégicos da cidade. A primeira apresentação foi na casa do próprio vocalista, em um pocket show para convidados especiais. Mais recentemente, a banda foi uma das atrações da festa Coletiva Seletiva, na vila de Ponta Negra. A resposta inicial do público foi boa.Ao fim da conversa, em meio a planos futuros e lembranças de outros momentos musicais de Natal, surge uma análise sincera, respaldada pela vivência de muitas horas passadas em cima do palco.“Natal é uma cidade muito difícil para se trabalhar com música. Há uma falta de memória e de cooperativismo entre as bandas que acaba dificultando tudo. De um tempo para cá, acredito que isso tenha mudado um pouco, mas a cidade sempre foi marcada por uma estagnação periódica. Numa hora apareciam várias bandas e logo depois, acabavam todas de uma vez”, aponta Isaac, acrescentando: “Mas acho que o momento agora é outro”, finaliza, com uma ponta de otimismo.Ouça Isaac & a Síntese Modular em www.myspace.com/isaaceasintesemodular