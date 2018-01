Coligação de Fafá denuncia utilização de cheque-reforma e do Incra para beneficiar Larissa

Vlademir Alexandre Larissa Rosado: candidatura questionada por supostos benefícios do Governo do Estado.

Sobre as emissões dos cheques-reforma, o advogado Thiago Cortez, que trabalha para a prefeita e candidata Fafá Rosado (DEM), afirma que somente em setembro foram disponibilizados R$ 2.784.000,00 apenas para comunidades de Mossoró. De acordo com o advogado, o programa da Companhia Estadual de Habitação, ligado à Sethas, concede cheques de R$ 1.500,00 para reformas em casas populares de famílias pelo estado.“O que chama a atenção é a grande quantidade de recursos destinados apenas em quatro dias de setembro”, disse Thiago Cortez, lembrando que a governadora Wilma de Faria apóia a candidatura da deputada Larissa Rosado.Os advogados da coligação “Força do Povo” acionaram o Ministério Público na última sexta-feira (19), mas deverão oferecer mais uma denúncia nesta segunda-feira (22), ou na terça-feira (23). Desta vez, os defensores de Fafá Rosado afirmam que o Incra pode estar sendo utilizado com fins eleitoreiros em prol de Larissa Rosado.Segundo os assessores jurídicos da campanha de Fafá Rosado, funcionários do Incra estariam visitando assentamentos em distritos rurais de Mossoró para fazer pressão sobre os moradores das localidades. Nas supostas pressões, os funcionários do órgão ameaçariam a população de suspensão de benefícios concedidos pelo Incra, como perder casas ou fim de auxílios financeiros, caso “não houvesse uma sintonia eleitoral”.“É clara a utilização do Incra para ajudar na campanha de Larissa Rosado, que namora Paulo Sidney, o superintendente de lá. Vamos formalizar a denúncia nesta segunda ou amanhã (23)”, disse Thiago Cortez.O advogado Daniel Victor, que também trabalha para Fafá Rosado, já teria informado aos coordenadores da campanha que diversas pessoas se disponibilizaram para testemunhar sobre o caso. De acordo com pessoas ligadas a Fafá, há, inclusive, vídeos sobre as supostas ameaças de funcionários do Incra.

Recurso

Fafá Rosado, por sua vez, continua buscando na Justiça o direito de disputar a reeleição. A candidatura da prefeita do DEM foi impugnada em primeira instância e, agora, ela tenta reverter a decisão no Tribunal Regional Eleitoral. O procurador regional eleitoral opinou pela manutenção da decisão de primeira instância. O julgamento deve entrar na pauta na quarta-feira (24) ou quinta-feira (25).