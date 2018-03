Caicó: candidato a vereador é chamado para uma “conversa” com juíza Gilmar Cardoso (DEM) se exaltou com policial ao ser interrogado sobre compra de votos. Cidade continua tranquila e não houve prisões até agora.

O candidato a vereador pelo DEM em Caicó, Gilmar Cardoso, se exaltou e provocou um bate-boca ao ser abordado por um policial que investigava denúncia de compra de votos. Nada foi provado.



A juíza eleitoral de Caicó Rossana Andrade, no entanto, convocou o candidato para uma “conversinha” no cartório eleitoral. “Vamos ver se ele se reeduca até o fim do dia”, brincou a juíza.



Em Caicó as eleições continuam tranquilas: não houve ocorrências importantes ou prisões até o momento.