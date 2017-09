Angela Merkel aumenta sua vantagem nas pesquisas eleitorais na Alemanha

A chefe de governo alemã Angela Merkel assegurou uma vantagem folgada sobre o candidato social-democrata Martin Schulz, a três semanas das eleições no país, segundo pesquisas recentes. A informação é da agência Télam.

De acordo com o Barômetropolítico, uma pesquisa periódica do canal de tevê público ZDF, a União Democrata Cristã (CDU) conservadora de Merkel e sua ala bávara da União Social-Cristã (CSU) têm uma intenção de voto de 39% contra 22% do Partido Social Democrata (SPD).

Embora um pouco menos extensa, outra pesquisa regular, do canal público ARD, ontem à noite, também deu uma vantagem significativa aos conservadores (37%) contra os social-democratas (23%),.

"As pesquisas ainda podem ser revertidas", disse o candidato Schulz em uma entrevista no site do popular jornal Bild, onde 46% dos eleitores ainda não decidiram votar nas eleições em 24 de junho. Setembro, de acordo com uma pesquisa recente.