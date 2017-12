Carro bate em duas motos na avenida Amintas Barros

Vlademir Alexandre Apenas um dos motociclistas teve ferimento na perna.

No entanto, no momento em que contornava o veículo, cinco motos se aproximaram no carro e duas não conseguiram desviar, chocando-se contra o Siena. Um dos motoboys, da moto de placa MZA-9446, apresentou ferimento na perna e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.O segundo piloto, da moto de placa MXM-5723, não se feriu. O acidente aconteceu por volta das 18h. Policiais da Companhia de Polícia das Rodovias Estaduais (CPRE) da PM estiveram no local para colher informações e, posteriormente, identificar as reais causas das colisões.