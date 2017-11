Vacinação da Rubéola vai continuar até atingir meta

Arquivo Mais de um milhão de pessoas já se vacinaram no estado.

A Campanha que teve início no dia nove de agosto tinha data para acabar nesta sexta-feira (12), mas boa parte dos municípios do Rio Grande do Norte não obteve sucesso nos números. O estado vacinou até agora 76, 47% da população.Só em Natal faltam 139.800 pessoas serem imunizadas. Número faz parte do total dos cerca 400 mil no RN. A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) informou que 1.514.519 milhões de pessoas já se vacinaram, mas cidades como Macaíba só alcançaram 55% da população. Goianinha e Passa e Fica conseguiram chegar aos 100%.A quantidade de homens que apareceram nos postos de vacinação foi menor que a de mulheres. Apenas 69% deles se vacinaram, número inferior ao do sexo feminino que atingiu 80%.As pessoas interessadas em se vacinar ainda podem ir até os postos de vacinação receber a vacina.Uma das medidas tomadas para aumentar o índice de vacinação é ir até os locais de grande circulação. No evento Coca-Cola Mix será montado um posto de vacinação. É permitido beber após tomar a vacina.A Rubéola é uma doença causada por um vírus e transmitida por via respiratória. É benigna, mas que pode causar malformações no embrião em infecções de mulheres grávidas.A transmissão é por contacto directo, secreções ou pelo ar.O vírus multiplica-se na faringe e nos orgãos linfáticos e depois dissemina-se pelo sangue para a pele. O período de incubação é de duas a três semanas; transmissível até 2 meses após a infecção.As manifestações mais comuns são febre baixa (até 38ºC), vermelhidão nos olhos, dor muscular das articulações, de cabeça e dos testículos, pele seca e congestão nasal com espirros.