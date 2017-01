Ouvidoria capacita pedagogos para difundir campanha sobre abordagem policial

A Ouvidoria de Polícia do Rio Grande do Norte realizou nesta terça-feira (8), um curso de capacitação para 60 pedagogos que acompanham o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), sobre o guia de direitos humanos para policial e o folder sobre abordagem policial.O objetivo do evento, coordenado pelo ouvidor Geraldo Wanderley, é discutir o material na perspectiva destes profissionais repassarem aos alunos o conteúdo da campanha e divulgar o trabalho da Ouvidoria.Nesta quarta-feira (9), o ouvidor abrirá agenda em Caicó, onde se reunirá com os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais e estaduais, momento em que avaliarão os resultados do trabalho de divulgação do material e farão uma discussão sobre o tema

Violência, Drogas e Segurança

Na próxima semana, nos dias 15 e 16, haverá encontro com os diretores e coordenadores pedagógicos de Mossoró (15) e Natal (16), com o mesmo propósito.O disque denúncia do órgão é o

0800 281 1595