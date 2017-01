Galo e Flamengo empatam em jogo emocionante São Paulo perde de virada; Santos continua sem vencer.

Se no domingo passado a igualdade com o Palmeiras teve um sabor de derrota para o Atlético-MG, o empate em 1 a 1 com o Flamengo, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, teve um gosto menos amargo para o time mineiro. Isso porque o time alvinegro perdia o jogo até os 31 minutos da etapa final, quando o zagueiro Marcos marcou o gol que impediu a oitava vitória rubro-negra.



Com a igualdade, o Atlético-MG segue invicto como mandante, mas continua sem ganhar há quatro jogos, enquanto o Flamengo ainda não sofreu derrota como visitante no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro manteve-se líder isolado, com 23 pontos, mas viu reduzir para três a diferença para o segundo colocado, que era de cinco. O novo segundo colcoado é o Vitória, que bateu o Botafogo, por 5 a 2.



O Atlético-MG, que planejava conquistar nove pontos em três jogos seguidos no Mineirão, para iniciar uma reação rumo ao G-4, só conquistou dois nos primeiros seis pontos já disputados. Dessa forma, o alvinegro, que pegará o Cruzeiro, no próximo domingo, no clássico estadual, só poderá chegar a cinco pontos do total anteriormente previsto, bastante distante da meta inicial.



Se o Flamengo não conseguiu manter a distância de cinco pontos para o vice-líder, o Atlético, que estava caindo para a 16ª posição, durante o jogo, enquanto esteve perdendo, passou a 12 pontos (aproveitamento de 40%) e se distanciou um pouco mais da temida zona de rebaixamento, ocupando agora o 13º lugar. O rendimento do rubro-negro é de 76,66%.



O fato de o Flamengo ter atuado com um meio-campo bastante modificado, em função das ausências de Cristian, suspenso, de Ibson, cujo novo contrato não foi registrado na CBF, e Renato Augusto, que teve sua negociação com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, confirmada nesta quarta-feira, não afetou o bom rendimento do time no primeiro tempo. O ex-atleticano Marcinho, autor do gol, foi um dos destaques do time carioca.



Já o Atlético, que entrou em campo com duas alterações em relação ao time que empatou com o Palmeiras, em 1 a 1, domingo passado, não conseguiu repetir a boa atuação, na etapa inicial, mesmo tendo a volta de Petkovic no lugar de Castillo e a entrada de Amaral na lateral esquerda, no lugar do suspenso César Prates. Ainda no primeiro tempo, Alexandre Gallo colocou Castillo na vaga de Amaral, que estava com dificuldades na marcação, e deslocou o volante Renan para o setor.



O Flamengo chegou ao seu gol, logo aos 16min do primeiro tempo, por intermédio de Marcinho, que, por respeito ao torcedor atleticano, não comemorou. A vantagem logo no começo do time rubro-negro afetou os donos da casa e deixou impaciente o seu torcedor.



O Atlético enfrentava dificuldades para marcar o adversário e com a posse de bola errava muitos passes, além de finalizar mal nas poucas chances criadas na etapa inicial. O Flamengo, por sua vez, depois de abrir o marcador, tentou explorar contra-ataques, mas teve dificuldades para encaixar esse lance.



Os dois times voltaram para o segundo tempo com a mesma formação com que terminaram os 45 minutos iniciais. Logo aos 2min, no entanto, Caio Júnior foi obrigado a mudar a sua equipe. Toró saiu contundido de campo, e foi substituído por Aírton, que menos de três minutos depois, levou um cartão amarelo por atingir com o braço o atacante atleticano Danilinho.



E o segundo tempo foi totalmente diferente. O Atlético, que começou melhor, criando duas boas possibilidades de gol, em menos de 15min, dominou toda a etapa, levantando novamente o seu torcedor. Empurrado pelo grito da torcida, o time alvinegro pressionou o adversário, mas esbarrou no goleiro Bruno e na má pontaria dos seus atacantes ou nos cruzamentos ruins de seus laterais e homens de meio-campo.



O gol atleticano saiu aos 31min, quando Marcos aproveitou bom cruzamento da esquerda de Petkovic e colocou a bola no fundo das redes flamenguistas. Com um bonito espetáculo atleticano, nas arquibancadas, o Atlético teve chances de chegar à virada, em grande e prolongada pressão, mas não conseguiu chegar ao segundo gol. Aos 41min, Serginho acertou a trave do adversário.



Atlético-MG

Edson; Mariano (Elton), Marcos, Vinícius e Amaral (Castillo); Serginho, Márcio Araújo, Renan e Petkovic; Danilinho e Eduardo (Rafael Aguiar)

Técnico: Alexandre Gallo



Flamengo

Bruno; Luizinho, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan; Jaílton, Kléberson (Dininho), Toró (Aírton) e Jônatas (Erick Flores); Marcinho e Obina

Técnico: Caio Júnior



Data: 9/7/2008 (quarta-feira)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Paulo César Oliveira (SP/Fifa)

Assistentes: Milton Otaviano dos Santos (RN/Fifa) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)





São Paulo perde de virada para o Náutico



Depois de ficar oito rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro, o São Paulo sofreu sua segunda derrota na competição nacional. Jogando fora de casa, no estádio dos Aflitos em Recife, o time paulista até conseguiu abrir o placar com Borges, mas Radamés e Everaldo viraram, e o Náutico venceu por 2 a 1.



Com essa vitória, o time pernambucano (que pega o arqui-rival Sport na próxima rodada) manteve a sexta colocação, mas agora com o 17 pontos. Já o São Paulo estaciona nos 14 tentos e cai para oitavo na tabela, antes do clássico contra o Palmeiras neste domingo, no estádio do Morumbi.



NÁUTICO

Eduardo; João Paulo (Itaqui), Vágner e Negretti; Everaldo, Ticão, Radamés, Paulo Santos e Ruy; Felipe (Gilmar) e Wellington

Técnico: Leandro Machado



SÃO PAULO

Rogério Ceni; Zé Luís, André Dias, Miranda (Juninho) e Richarlyson; Joílson (Éder Luís), Hernanes, Hugo e Jorge Wagner; Aloísio e Borges

Técnico: Muricy Ramalho



Local: estádio dos Aflitos, em Recife

Data: 09/07/08 (quarta-feira)

Horário: 21h45

Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo (Fifa-SC)

Assistentes: Carlos Berkenbrock (SC) e Fábio Pereira (TO)



Santos empata com o Grêmio na Vila e agrava crise no Brasileirão



O Santos reencontrou a Vila após dois jogos fora, contou com a ajuda de sua diretoria, que distribuiu mais de dois mil ingressos, mas o caldeirão formado em seu estádio não foi suficiente para que o time voltasse a saborear uma vitória. O Santos empatou com o Grêmio, 1 a 1, seu oitavo jogo sem êxito e piorou sua situação na zona de rebaixamento.



A equipe do Olímpico, por sua vez, segue no G-4 e espera se aproximar do líder Flamengo na próxima rodada, quando enfrenta em casa a Portuguesa.





SANTOS

Fábio Costa; Apodi (Wesley), Fabão, Marcelo e Kleber; Adriano, Rodrigo Souto, Michael; Tiago Luís (Molina), Maikon Leite e Kléber Pereira (Lima)

Técnico: Cuca



GRÊMIO

Victor; Léo, Tiego e Rever (Jean); Paulo Sérgio, Rafael Carioca, Wiliam Magrão, Rodrigo Mendes (André Luís) e Helder; Perea (Rudnei) e Marcel

Técnico: Celso Roth



Local: estádio Vila Belmiro, em Santos

Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca (RJ)

Auxiliares: Hilton Moutinho Rodrigues (FIFA- RJ) e Marco Aurélio dos Santos (RJ).