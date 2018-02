Eleições 2008: Temperatura esquenta no último debate televisivo

Ninguém pode reclamar de falta de emoção no debate que aconteceu nesta quinta-feira (2) na Inter TV Cabugi, o último antes das eleições de 5 de outubro. Reflexo da campanha bipolarizada em Natal, Fátima Bezerra ("União por Natal") e Micarla de Sousa ("Natal Melhor") dominaram os cinco blocos de perguntas e respostas com trocas de acusações. Envolvidos na briga, os demais candidatos se esforçaram para sair da posição de coadjuvantes.A pevista concentrou seus ataques na administração do prefeito de Natal Carlos Eduardo, que apóia Fátima, criticou o voto a favor da taxação dos inativos da deputada federal e sugeriu que a adversária fez aliança com “poderosos”, enquanto a sua era “com o povo”.A deputada federal criticou a ausência da adversária durante a discussão do Plano Diretor de Natal e sugeriu que ela havia sido “fabricada em programa de TV”. Disse que a vitória de Micarla seria entregar a Prefeitura ao PFL e chamou sua aliança de “retrógrada” e “demagoga”. Por essa última acusação, Micarla pediu direito de resposta, mas não foi atendida.Terceiro colocado nas pesquisas, a estratégia de Wober Júnior ("É Melhor para Natal") foi se concentrar nas propostas, tentando desviar o foco para si. Por essa atitude, foi chamado de "candidato paz e amor" por Sandro Pimentel (PSOL).As falas do candidato do PSOL foram marcadas por “pegadinhas”: ele usou três das suas quatro perguntas para indagar pontos específicos do orçamento do município. Encorajado por Micarla de Sousa, criticou a coligação “União por Natal”, mas também atacou a aliança da pevista e a de Wober, que chamou de “acordinho”: “Geraldo Melo agora é um indiozinho, nem cacique ele é.”Miguel Mossoró (PTC) foi o responsável pela pergunta inusitada do debate: questionou Micarla de Sousa se teria “coragem” de convidar alguns dos candidatos a fazer parte de seu governo caso fosse eleita. Micarla desconversou, afirmando que convidaria um perfil técnico. Miguel insistiu, mas não foi respondido.O debate refletiu a campanha acirrada e bipolarizada em Natal. A três dias das eleições, é impossível dizer se haverá segundo turno. Apesar de liderar as pesquisas eleitorais desde o início da campanha, Micarla tem mostrado estagnação ou queda nas últimas semanas. Já Fátima, que foi surpreendida com estagnação segundo o Ibope após a visita de Lula , concentrou esforços na reta final da campanha, e conseguiu crescer.Para a última pesquisa Ibope, divulgada no última quarta-feira (1o.), a distância entre Micarla de Sousa e os outros candidatos é de 3%, colocando o segundo turno dentro da margem de erro. O terceiro colocado, Wober Júnior, pontuou 5%, seguido pelos demais candidatos.Dário Barbosa (PSTU), Joanilson de Paula ("Liberta Natal") e Pedro Quithé (PSL) não foram convidados para o debate por não possuírem representatividade no Congresso Nacional. Eles entraram com ação junto ao Tribunal Regional Eleitoral e Joanilson chegou a dizer que suas participações não eram uma questão de lei, mas de "Justiça".Veja detalhes da disputa bloco a bloco:Logo no primeiro bloco, Micarla questionou Fátima sobre seu voto a favor da taxação dos inativos, sugerindo que a petista só considerava trabalhador quem é servidor público. A deputada federal revidou dizendo que fez um voto “responsável, pensando nos servidores do presente e do futuro” e resgatou sua luta pelos trabalhadores, prometendo melhorar implantar o plano de cargos, carreira e salários.Fátima, por sua vez, disse que “tem candidato que se afastou durante a discussão do Plano Diretor”, referindo-se a deputada estadual. Ainda no primeiro bloco, Miguel Mossoró reclamou da falta de infra-estrutura em Natal e defendeu o turismo interestadual. Sandro Pimentel questionou a solução de Veículo Leve Sobre Trilhos proposta pelas candidatas, mas Wober Júnior se esquivou da briga.No segundo bloco, Micarla citou a distribuição de cestas básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, criticou a política de saúde de Carlos Eduardo e questionou os acordos políticos da petista, dizendo que estava “do lado do povo”. Fátima Bezerra respondeu que dará um salto de qualidade na saúde, que a vitória de Micarla “seria entregar a Prefeitura ao PFL”, e defendeu sua aliança. “Não sou candidata fabricada em programa de TV”, encerrou.Ainda neste bloco, a candidata de “União por Natal” fez dupla com Miguel Mossoró para criticar a ausência da pevista no evento da OAB e na assinatura de termo de compromisso pelo Portal de Transparência do Município. Sandro Pimentel rejeitou parceria privada para a Saúde e começou estratégia de “pegadinha”, perguntando detalhes específicos do orçamento do município aos candidatos, enquanto Wober Júnior defendeu a parceria entre saúde e educação.No bloco seguinte, Micarla disse que a administração de Carlos Eduardo “está graças a Deus no seu final”, enquanto Fátima relembrou o “desfecho trágico” da votação do Plano Diretor, referindo-se a Operação Impacto. Miguel Mossoró relembrou os alagamentos em épocas de chuvas e perguntou onde estavam sendo aplicados os recursos oriundos do governo federal. Sandro Pimentel prometeu acabar com o analfabetismo e destinar 30% do orçamento do município à educação e Wober defendeu parceria com a iniciativa privada para resolver questões de infra-estrutura.No penúltimo bloco, Fátima Bezerra quis fazer dupla com Wober Júnior para falar sobre os problemas trabalhistas da TV Ponta Negra, mas ele encerrou a discussão. Micarla procurou Sandro para fazer dobradinha sobre acordos políticos, o que funcionou em parte: depois de criticar o acordo de “União por Natal”, atacou a “Natal Melhor” e ainda chamou Geraldo Melo, que apóia Wober Júnior, de “indiozinho”: “ele já não é mais cacique.”O bloco encerrou com uma pergunta inusitada: Miguel Mossoró questionou Micarla se teria “coragem” de convidar alguns dos candidatos presentes para fazer parte do seu governo, caso fosse eleita. A pevista fugiu da pergunta, dizendo que contratará um perfil técnico no seu governo. Miguel Mossoró insistiu, Micarla não respondeu.Nas considerações finais, Miguel Mossoró disse que era um homem simples e que palhaçada era o “engodo que tem visto por aí”. Micarla defendeu sua vitória no primeiro turno, Fátima chamou a candidatura da coligação “Natal Melhor” de “retrocesso” e “demagogia” e convocou a militância para multiplicar seus votos. A pevista pediu direito de resposta, mas não foi atendida. Sandro Pimentel pediu votos da zona norte e Wober Júnior se despediu com a frase: "Natal, se eu for para o segundo turno, eu vou ser você, e você será minha”.