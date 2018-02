Governadora diz que só o PSB vai eleger 60 prefeitos Wilma disse que o resultado do pleito de hoje será altamente positivo.

A governador Wilma de Faria falou à imprensa após votar na Fundação José Augusto, no Tirol, por volta das 10h40. Ele assegurou que Fátima vai para o segundo turno, e que será a futura prefeita de Natal, destacando também que só o seu partido, PSB, vai eleger 60 prefeitos em todo Rio Grande do Norte.



Após votar, a governadora disse que ainda vai acompanhar a candidata da coligação União por Natal, Fátima Bezerra, e que depois vai para sua residência de onde acompanhará toda a marcha das eleições.



Traçando um comparativo das eleições anteriores, a governadora afirmou que o desempenho será ainda melhor e afirmou ser altamente positiva o desfecho das eleições, tanto em Natal como em todo Rio Grande do Norte.