PT elege prefeitos em seis capitais e 23 cidades terão segundo turno Dos 15 prefeitos das capitais eleitos em primeiro turno, 13 foram em reeleição.

Brasília - O PT se saiu melhor na disputa eleitoral pelo controle das 26 capitais brasileiras neste domingo, elegendo seis prefeitos no primeiro turno. PMDB, PSDB e PSB elegeram dois prefeitos cada, contra um de PP, PV e PCdoB. Na disputa em segundo turno, o PMDB vai concorrer em seis capitais; PT e PSB em três capitais cada; PSDB e PTB em duas cada; DEM, PP, PV, PDT, PR, PCdoB, em uma. Dos 15 prefeitos das capitais eleitos em primeiro turno, 13 foram em reeleição.



De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 23 cidades haverá disputa eleitoral em segundo turno, no próximo dia 26. O segundo turno poderia ocorrer nos 77 municípios com mais de 200 mil eleitores.



A partir de agora, com apenas dois candidatos em cada disputa, não haverá mais privilégio de um ter mais tempo que o outro na propaganda política no rádio e na televisão. O tempo será dividido igualmente. Vai valer a criatividade e competência para montar os programas eleitorais.



O PT elegeu, em Recife, João da Costa, que teve o apoio do atual prefeito, o também petista João Paulo. Nas demais capitais, os prefeitos se reelegeram: Luizianne Lins em Fortaleza, João Coser em Vitória, Raul Filho em Palmas, Roberto Sobrinho em Porto Velho (RO) e Raimundo Angelim em Rio Branco (AC).



O PSDB reelegeu os prefeitos Beto Richa, em Curitiba, e Silvio Mendes, em Teresina. O PMDB reelegeu os prefeitos de Campo Grande, Nelsinho Trad, e Goiânia, Iris Resende. O PP reelegeu o prefeito de Maceió, Cícero Almeida. Em João Pessoa, Ricardo Coutinho (PSB) ganhou mais um mandato. Em Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB) foi reeleito, assim como Iradilson Sampaio (PSB) em Boa Vista. Em Natal (RN), foi eleita em primeiro turno a candidata do PV, Micarla de Sousa.



Nas outras capitais, haverá segundo turno. Na maior cidade do país, São Paulo, a disputa será entre a petista Marta Suplicy e o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM). Veja como ficou a disputa nas demais capitais.



Pelos últimos levantamentos apresentados pelo TSE, o PMDB elegeu o maior número de prefeitos, com o PSDB em segundo lugar, o PT em terceiro, o PP em quarto e o DEM em quinto.