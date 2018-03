Clássico-rei: ingressos na central de bilheterias do Machadão Diretoria do América disponibiliza os ingressos a partir desta terça-feira (07).

Nesta terça-feira (7), a partir das 9h, os ingressos para o clássico-rei entre América e ABC começam a ser vendidos na central de bilheteria do Machadão. O jogo é encarado como de "vida ou morte" para jogadores, técnico, dirigentes e torcedores do América. O time alvirrubro soma 31 pontos e ocupa a 17ª colocação, na zona de rebaixamento.



A decisão da diretoria americana vai facilitar a vida dos torcedores que, muito animados, acreditam numa grande vitória "redentora" neste sábado, no Machadão.



O técnico Ruy Scarpino, muito criticado pela alteração feita no jogo passado, diante do Fortaleza, quando o time rubro jogou muito bem mas perdeu de 2 a 1, não vai poder contar com Maizena. O ala foi expulso por agredir adversário. João Paulo deve ser escalado para o seu lugar.



Nas demais posições o time rubro deve permanecer o mesmo, já que todos os setores, à exceção do centroavante Max, que perdeu gols incríveis contra o tricolor, têm se saído muito bem nos últimos jogos. Mesmo o atacante Max deve ser mantido.



O portal Nominuto transmite, em tempo real, o clássico-rei entre América e ABC, no sábado (11), a partir das 20h30.