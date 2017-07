A partir das 11h deste sábado (9), o internauta poderá conferir em tempo real no

Nominuto.com

o debate com Bibi Costa (PR), Roberto Germano (PC do B) e Wanderley Mariz (PSDC), candidatos à prefeitura de Caicó. Rádio Rural de Caicó também transmitirá ao vivo o encontro. Esse será o primeiro debate destas eleições na cidade, e terá como mediador Diógenes Dantas, diretor geral do

Nominuto.com