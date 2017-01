Mega-Sena acumula novamente e prêmio pode chegar a R$ 17 milhões As dezenas sorteadas foram: 04 - 16 - 18 - 46 - 56 - 59.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira na Mega-Sena. O prêmio pode chegar a R$ 17 milhões.



As dezenas sorteadas no sorteio 985 da Caixa Econômica Federal foram 04 - 16 - 18 - 46 - 56 - 59. O sorteio aconteceu em Ipameri (GO).



Na quina, 55 bilhetes acertaram as dezenas e cada um levará um prêmio de R$ 26.215,60. Já na quadra, outras 4.846 apostas marcaram os números e cada uma ganhará R$ 297,54.



O concurso anterior, sorteado sábado (5), não teve ganhadores na faixa principal. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram 04 - 10 - 20 - 43 - 46 - 47.