Atleta potiguar conquista campeonato brasileiro de menores

Diego Henrique de Farias Cavalcanti, participante do Projeto sócio-esportivo da UnP, sagrou-se Campeão Brasileiro dos 100m e 200m rasos. Com estes resultados, foi convocado para integrar a seleção brasileira que participará no mês de outubro próximo do Campeando Sul-americano, na Colômbia. O atleta é orientado pelo professor Figueiredo e é uma das promessas do Rio Grande do Norte para as próximas olimpíadas.

RESULTADO DA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DO RN

100m rasos – 1º lugar - Diego Henrique Cavalcanti – 10.9200m rasos – 1º lugar - Diego Henrique Cavalcanti – 21.51Octatlo – 5º lugar - Daniel Gomes da Silva Machado - 5.033 pontosSalto em Distância – 6º - Jadson Lucas Santos Silva - 6.60mSalto em Altura – 7º lugar – John Leno Félix – 1.80mLançamento do Dardo – 8º lugar - Debora Rayane Martins – 31.74mSalto em Distância – 10º - Allyson Junio da Silva de Oliveira - 6.04m400m rasos- Semifinal - Camila Nascimento de Franca - 1.04.74Fonte: Federação de Atletismo