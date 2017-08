Após ataques na Catalunha, Espanha e França reforçam cooperação em segurança

Os ministros do Interior da França, Gerard Collomb, e da Espanha, Juan Ignacio Zoido, se reuniram nesta quarta-feira para discutir a cooperação bilateral na área de segurança. As autoridades fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas dos ataques da semana passada na Catalunha, no início do encontro na sede da polícia francesa, nas proximidades de Paris. Collomb e Zoido discutem um programa conjunto de oito meses de capacitação para policiais na Espanha. Na terça-feira, Collomb havia dito que os dois países cooperam estreitamente após os ataques da semana passada na Espanha.



A polícia no nordeste espanhol encontrou um cinturão com explosivos autênticos na casa onde a célula terrorista acusada de matar 15 pessoas em ataques em Barcelona e Cambrils preparava uma atentado maior, segundo as autoridades. Seis dos agressores abatidos pela polícia levavam coletes suicidas falsos.



As forças de segurança encontraram um cinturão com explosivos viáveis na casa em Alcanar, ao sul de Barcelona, indicou um porta-voz policial. Dois membros da célula morreram na explosão da casa na última quarta-feira, antes dos ataques. A polícia já encontrou no lugar cerca de 100 botijões de gás e materiais para fabricar TATP, um explosivo utilizado pelos milicianos do grupo extremista Estado Islâmico.



Autoridades da Espanha analisavam nesta quarta-feira o material encontrado em algumas localidades no nordeste do país, entre elas um cybercafé em Ripoll e uma casa em Vilafranca del Penedès A operação continua em andamento. Vilafranca fica próxima de onde morreu baleado pela polícia na segunda-feira o policial Younes Abouyaaqoub, suposto motorista do ataque com uma van em Barcelona. Um dos quatro suspeitos sobreviventes trabalhava no cybercafé em Ripoll. Na terça-feira, um juiz decretou a prisão preventiva de dois dos suspeitos do ataque.