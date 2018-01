PT não vai acionar Justiça contra deputados que alegaram que Lula estaria alcoolizado em comício

Fátima Elena Geraldão: "Eu tenho mais o que fazer".

Questionado se teria assisto a sessão da Assembléia Legislativa desta terça-feira (23), quando ocorreram as acusações contra o presidente Lula, Geraldão – como é conhecido – disse que “tinha mais o que fazer”. Na condição de presidente do partido no estado, o dirigente afirmou que preferia não estender o assunto.“Prefiro não comentar sobre essas coisas, porque seria valorizar a baixaria causada pelo desespero do outro lado”, limitou-se a dizer Geraldão.