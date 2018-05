Agonizante, CRB pode ser suspenso pela CBF O time está devendo taxas à CBF e não tem caixa para quitar dívida.

A situação do CRB não poderia ser pior. O time é lanterninha da Série B do Brasileiro, rebaixado, e ainda corre o risco de ser suspenso até por dois anos pela CBF. O clube alagoano contraiu dívida de R$ 9.010.00 e não tem como pagar.



O valor se refere às taxas de arbitragem e exame antidoping da última partida do clube em disputa da Série B, quando perdeu para o Juventude de 2 a 0, em casa. O estádio Rei Pelé levou um público diminuto, e renda de pouco mais de R$ 3 mil provocou um prejuízo que ultrapassou os R$ 20 mil.



A punição acarretaria também na suspensão de todos os times do estado de Alagoas das competições organizadas pela CBF. As despesas de uma partida têm de ser pagas logo após



Se isso não acontecer, o fato é relatado na súmula pelo árbitro e enviado para a CBF, que cobra a dívida. Após essa cobrança, o clube tem até 24 horas para pagar. Caso contrário, o departamento técnico da CBF já pode entrar com uma ação contra o clube.



Sem dinheiro, uma vez que pagou os salários atrasados de setembro aos jogadores na última sexta-feira, mas ainda deve para comissão técnica e demais funcionários, o CRB deve recorrer à Federação Alagoana. Gustavo Feijó, presidente da entidade, porém, já adiantou que não tem “caixa” suficiente para ajudar.



