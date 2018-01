Dupla é executada no Ferreiro Torto Raniel Cavalcanti de Lima foi morto com quatro tiros e Jonas Santos Damião, com dois. Polícia ainda não sabe da autoria do crime.

Dois homens foram executados na tarde deste domingo (28) em um matagal próximo à granja do Ferreiro Torto, em Macaíba. Raniel Cavalcanti de Lima foi morto com quatro tiros e Jonas Santos Damião, com dois. A polícia ainda não sabe da autoria do duplo homicídio e da motivação do crime.



Segundo dados da delegacia de plantão da zona Sul, os dois foram assassinados no final da tarde. “Minutos após os disparos, populares localizaram os corpos e acionaram a polícia”, falou um policial.



Os corpos de Raniel Cavalcanti e de Jonas Santos foram levados para o Itep, onde foram necropsiados. Até a manhã desta segunda-feira (29), nenhum familiar dos dois havia comparecido ao Itep para reconhecer os cadáveres antes deles serem liberados para sepultamento.



O duplo homicídio será investigado pela equipe da delegacia de Macaíba.