Fortaleza tropeça e o América agradece Equipe cearense empatou com o lanterninha da competição.

O CRB até conseguiu complicar o jogo para o Fortaleza. Mas não superou os cearenses e acabou com o empate em 2 a 2, ficando muito próximo da Série C do Campeonato Brasileiro 2009. O Fortaleza ainda se mantém na zona de rebaixamento. Chegou aos mesmos 36 pontos do Criciúma, mas está uma vitória atrás - dez a nove. O resultado não poderia ser melhor para o América, que poderia ser ultrapassado pelo tricolor cearense.



Ao Fortaleza bastava vencer para sair da zona do descenso, na qual entrou na terça-feira após o América-RN derrotar o Santo André e deixar a ingrata 17ª posição aos cearenses. Porém, a falta de pontaria castigou os mandantes no primeiro tempo.



O Fortaleza segue tentando escapar das últimas posições na próxima rodada, quando enfrenta o Marília, novamente no Castelão. Já o CRB, quase rebaixado - precisa vencer todos os jogos e torcer por muitas combinações de resultados, enfrenta o América em Natal.



FORTALEZA

Rodolpho; Bruno Costa, Juninho e Gaúcho (Preto); Flávio Medina, Rogério, Josimar, Simão e Chiquinho; Rinaldo e Adaílton.

Técnico: Heriberto da Cunha



CRB

Jonatas; Marcos, Alex Tenório, Plínio e Anderson Paim; Glaydson, Geninho, Gaibú e Júnior Amorim; Edinho e Fábio Costa.

Técnico: Júlio Espinosa



Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 24/10/2008 (sexta-feira)

Horário: 20h30

Árbitro: Emerson Batista da Silva (PB)

Auxiliares: Elias Silva Almeida e Broney Machado, ambos da Paraíba



Com informações do UOL Esporte