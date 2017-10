Galvão Filho canta Babal no projeto Poticanto

O Projeto Poticanto – Um Canto 100% Potiguar realiza nesta quarta-feira (3), a 23ª Edição do Projeto com uma apresentação inédita do cantor, compositor e percussionista Galvão Filho. Na ocasião, o músico prestará homenagem ao seu irmão, Babal, às 20h, no Teatro Cultura Popular Chico Daniel.Nascido em Natal, Galvão Filho, quando criança, vivia batendo em uma lata, tendo o fato chamado a atenção de sua mãe, que lhe deu de presente um pandeiro.Iniciou a carreira de músico no ano de 1975, participando de eventos culturais no Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. Do Teatro de Rua foi para a carreira solo, lançando em 1999, seu primeiro CD ‘‘Na Palma da Mão’’. O CD registra parcerias com os também potiguares: Enoch Domingos, Alex Medeiros e seu irmão Babal.Erivaldo Nascimento Galvão, ou simplesmente Babal, deu início a sua jornada musical como autodidata, tendo posteriormente estudado os métodos, os quais vieram a somar com seu dom e convencê-lo definitivamente a desistência do Curso quase completo de Arquitetura, pela UFRN.Dentre outras ocupações, Babal foi diretor da Escola de Música Waldemar de Almeida (Fundação José Augusto), de 2003 a 2006. Solo ou dividindo parcerias com amigos como Pedro Mendes, Chico César e Bráulio Tavares e Geraldo Azevedo, Babal tem parte de sua obra gravada por cantores e bandas, como Cida Lobo, Leno, Pedro Mendes, Edimar Costa, Tarcísio Flor, Valéria Oliveira, entre outros.O projeto Poticanto é uma parceria da Fundação José Augusto e o produtor cultural Nelson Rebouças e traz sempre um artista potiguar homenageando outro.A entrada é gratuita e as senhas podem ser retiradas antecipadamente na Secretaria de Gabinete da Fundação José Augusto – Rua Jundiaí, 641, Tirol – ou no Sebo Balalaika – Rua Vigário Bartolomeu, 565, Cidade Alta.

Projeto Poticanto: Galvão Filho canta Babal

Terça-feira (03/09)Horário: 20hTeatro de Cultura Popular Chico Daniel – anexo à FJA - Rua Jundiaí, 641, Tirol.