Por uma alimentação inteligente

Vlademir Alexandre Mesmo com a vida corrida, é preciso ter atenção com o que se compra no supermercado.

Trata-se de um paradoxo. A vida cada vez mais corrida pede uma alimentação adequada para suportar as pressões do dia a dia, ao passo que, sendo corrida, não oferece tempo para se dedicar a essa alimentação.O supermercado agora se transformou em um campo de armadilhas e é preciso estar atento para realizar uma compra inteligente, prática e saudável.Há como se chegar a esse ideal. Só é preciso estar bem informado e bem orientado para saber exatamente qual é a necessidade de cada indivíduo.Quem garante é a nutricionista Ana Nunes, mestre em Nutrição Clínica e especialista em Bioquímica da Nutrição e Nutrição Funcional.Ela acompanhou a equipe de reportagem doem uma compra no supermercado e deu algumas dicas sobre como realizar uma feira inteligente sem perder muito tempo e garantindo a qualidade da alimentação.A primeira dica é: ter cuidado com os rótulos. Nem sempre produtos que vêm com aquela recentemente famosa frase ‘0% de gorduras trans’, ou indicando ser ‘light’ ou ‘diet’ são os mais saudáveis.O consumidor deve estar atento para a composição dos alimentos e ver se há equilíbrio entre as quantidades de sódio, proteínas, carboidratos, açúcares, vitaminas e sais minerais.Segundo ela, a atenção deve se voltar principalmente para o sódio, que tem sido o principal causador de doenças cardiovasculares e hipertensão arterial.Os macarrões instantâneos são um exemplo de alimento prático muito procurado pelos consumidores e bastante consumidos entre crianças e, até mesmo, entre alguns adultos.“Um pacote desses macarrões tem mais de 300 miligramas de sódio, ou seja, quase 2 gramas dessa substância”, mostra ela, esclarecendo que essas más escolhas podem se tornar uma bomba-relógio para crianças e é o principal fator que vem ocasionando a obesidade infantil.Como alternativa aos macarrões instantâneos, ela cita os macarrões comuns, que, apesar de levar um tempo um pouco maior para o preparo, são bem mais saudáveis por conter carboidratos que auxiliam na energia.Além disso, o molho de tomate contém o licopeno da fruta que é um antioxidante natural e combate os radicais livres, prevenindo, dentre outras doenças, o câncer.Na mesma linha dos macarrões instantâneos, estão os salgadinhos de pacote, grandes vilões da saúde das crianças e presença constante nas lancheiras escolares – erro comum de pais e responsáveis para ‘facilitar’ a merenda.“Isso pode causar um problema de pressão precoce. Um salgadinho desses tem 156 miligramas de sódio e, além de tudo, não são alternativas baratas. Sucos naturais e frutas são mais indicados tanto para crianças, quanto para adultos. As frutas, além de conter fibras, vitaminas e sais minerais, ainda são baratas e fáceis de levar para qualquer lugar. Basta acondicionar com um guardanapo e colocar dentro da bolsa.”No entanto, não é qualquer fruta que deve ser consumida. É preciso observar a qualidade dessa fruta. E o mesmo se aplica às verduras e legumes.De acordo com Ana Nunes, para escolher as frutas e verduras, é necessário avaliar o estado da casca. Ela não pode apresentar fissuras. “A casca precisa estar lisa e brilhante. As fissuras podem fazer com que o pros]duto perca as vitaminas.”Outra questão que precisa ser analisada é se a fruta, verdura ou legume não estão maduros em demasia, pois quanto mais amadurecido, menos se é aproveitado, e logo entra em decomposição.Além disso, é preciso observar se as frutas e verduras não estão acondicionadas junto a essas em decomposição. Segundo a nutricionista, isso pode transmitir bactérias aos alimentos de qualidade.