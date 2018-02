Polícia detém 23 pessoas por panfletagem Os detidos foram levados para o centro de triagem e autoridades vão decidir se houve o delito.

Foram detidas neste domingo (5) pela polícia 23 pessoas suspeitas de panfletagem no cruzamento da avenida Salgado Filho com a rua Amintas Barros.



“As pessoas foram detidas e levadas para o centro de triagem, no ginásio Humberto Nesi- Machadinho - lá as autoridades irão decidir se realmente eles estavam praticando a panfletagem. Caso estivessem, será comunicado para o juiz da zona eleitoral”, afirma o coronel Araújo.



Lembramos que durante a eleição, é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Está proibida a entrada de celular no local de votação (na urna), aglomeração de pessoas com camisas e bandeiras, que acaba causando uma forma de pressão, comício e carreata.