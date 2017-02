Júlio Pinheiro Garibaldi confirma participação efetiva na campanha de Fátima Bezerra.

A deputada Fátima Bezerra fará a sua primeira grande mobilização neste domingo. Mas ela já iniciou o contato com a população – mesmo sem a companhia de Garibaldi e Wilma desde o início da semana. A parlamentar percorreu as ruas da zona norte, e visitou algumas lideranças. Amanhã vai percorrer as quatro regiões da cidade durante 13 horas.Já em Natal, o Presidente do Congresso Nacional, Garibaldi Filho confirmou sua participação na campanha da deputada em tempo integral – “temos que começar logo” – ressaltou.