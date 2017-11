Geraldo Ferreira diz que candidato da chapa 2 está manipulando a verdade

Maiara Cruz Geraldo Ferreira: “Colocam em dúvida a lisura do pleito eleitoral”

O médico cardiologista, Álvaro Barros ganhou a eleição por 4 votos. O pleito foi realizado no dia 28 de agosto. De acordo com o outro concorrente, José Gurgel houve irregularidades no processo, e por isso recorreu à justiça.Na liminar concedida pela juíza, ela fala de indícios que “colocam em dúvida a lisura do pleito eleitoral”. Segundo a magistrada teria sido permitido o voto de associados que não estavam previamente inseridos na lista de eleitores aptos. Ela chegou a essa conclusão após saber da existência de listas apartadas que levariam a essa possibilidade.Mas Geraldo Ferreira rebate e critica a atitude de José Gurgel. “Todas as alegações dele são falsas”, dispara.O presidente da Associação alerta que irá disponibilizar para a Justiça e a população, “todos os documentos que comprovam a lisura do processo”. Uma nota de esclarecimento deve ser divulgada nos meios de comunicação ainda neste final de semana.Confira entrevista com Geraldo Ferreira no Jornal 96 desta sexta-feira (12) clicando