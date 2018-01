Trinta mil trabalhadores resgatados em 12 anos

A informação tem sido uma das armas usadas contra o trabalho escravo.

Os maus-tratos são denunciados por escravos que conseguem fugir das fazendas - muitas vezes andando dias até chegar a alguma cidade - ou que são liberados após o fim do serviço. As denúncias são feitas geralmente à Comissão Pastoral da Terra (CPT), à Polícia Federal, e sindicatos, cooperativas de trabalhadores, entre outras entidades, que recebem as denúncias e as encaminham ao Ministério do Trabalho e Emprego, em Brasília, e às Delegacias Regionais do Trabalho, pois muitos trabalhadores evitam prestar queixa à polícia e às autoridades locais, temendo que hajam pessoas ligadas aos fazendeiros.A maior parte dos trabalhadores volta para sua casa e sua família. Eles são ressarcidos do dinheiro que gastaram e passam a receber, por três meses, o seguro-desemprego. O problema é que quando o benefício acaba, a seca, a falta de terra e de crédito agrícola voltam a "apertar". E não é raro os trabalhadores serem enganados de novo. Há registros de peões libertados em quatro ocasiões distintas pelo grupo móvel de fiscalização.Como forma de manter essas pessoas imunes ao assédio dos "gatos", o Governo Federal determinou que elas tivessem prioridade no cadastramento do Bolsa Família. Para a coordenadora do Grupo de Fiscalização Rural da DRT, Marinalva Dantas, essa é uma medida acertada, pois o trabalho escravo contemporâneo se alimenta da pobreza.Essas pessoas têm ainda como aliada a ONG Repórter Brasil ( www.reporterbrasil.org.br ), que desenvolve um trabalho educativo com a finalidade de diminuir o número de trabalhadores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aliciados para o trabalho escravo na Amazônia e no Cerrado brasileiros.Por meio do projeto "Escravo, nem pensar!", a ONG atua na formação de educadores e lideranças populares sobre trabalho escravo e temas correlatos, para que possam multiplicar, na sala de aula e nas comunidades, as informações sobre essa grave violação dos direitos humanos. Até agora, já foram formadas mais de 2.500 pessoas em seis estados.



Transformação de um homem livre em escravo

O aliciamento e recrutamento de trabalhadores é feito por intermediários, os chamados "gatos" (contratadores de mão-de-obra, a serviço de fazendeiros).O alvo são comunidades miseráveis e analfabetas, sem perspectivas de trabalho.É prometido bom emprego e boa remuneração aos trabalhadores, que diante da situação de miséria em que vivem são facilmente convencidos a ir com os gatos.Os trabalhadores vão também confiando na palavra de pessoas da própria comunidade que, ligadas aos gatos, confirmam a veracidade das promessas. O trabalho, no entanto, não tem qualquer garantia. O acordo é feito somente de boca.O destino principal são os estados de Goiás e Minas Gerais, para o trabalho em lavouras de canas de acúcar.Os gatos, muitas vezes, vão buscar os trabalhadores de caminhão - o velho pau-de-arara - ou, na intenção de driblar a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, recorrem a ônibus de viagem. Trem e barco também são utilizados.Na viagem, os trabalhadores são embriagados e o percurso escolhido até o destino é o mais longo e complicado possível. Estratégia para deixá-los desnorteados e dificultar sua volta. Detalhe: a bebida não é de graça.Os trabalhadores começam a se endividar ainda antes de partir. Para pagar a passagem, eles tomam dinheiro emprestado a agiotas na própria comunidade ou com o aliciador. A dívida vai crescendo no caminho devido a despesas com pensão e alimentação.Na fazenda, o material de trabalho pessoal, como botas, é comprado ao próprio gato, ao dono da fazenda ou a alguém indicado por eles. Todos os gastos, incluindo refeições e remédios, são anotados em um "caderninho", e o que é cobrado por um produto normalmente custa mais que o preço real. Além disso, é costume do gato não informar o montante, só anotar. Após meses de serviço, o trabalhador não vê nada de dinheiro. Sob a promessa de que vai receber tudo no final, ele continua a trabalhar, sempre em situações degradantes e insalubres. Cobra-se ainda pelo uso de alojamentos sem condições de higiene.No dia do pagamento, a dívida do trabalhador é maior do que o total que ele teria a receber. O acordo verbal com o gato também costuma ser quebrado, e o peão ganha um valor bem menor que o combinado inicialmente. Ao final, quem trabalhou meses sem receber nada acaba devedor do gato e do dono da fazenda, ficando obrigado a trabalhar sem nada receber, somente para quitar a dívida.Já está configurada a situação de escravidão. O trabalhador é vigiado todo o tempo, sofre humilhações, ameaças e maus tratos. Restam-lhe como opções a fuga, o resgate pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou a morte.Os que têm a sorte de ser resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego são levados para casa e ressarcidos dos gastos. Eles também são inscritos no seguro-desemprego por três meses e no Bolsa Família. É uma forma de protegê-los do trabalho escravo.