Sesc abre inscrições para maratona artística em Caicó Laboratório dramático para o ator, elaboração de projetos culturais, o uso do corpo na arte e direção teatral são os temas das oficinas que serão realizadas durante o evento.

Estão abertas até o próximo sábado (25) as inscrições para a participação nas oficinas da 1ª Aldeia Sesc Potiguar de teatro de rua, que acontece entre os dias 27 e 31 de outubro, na cidade de Caicó. A participação pode ser confirmada na unidade do Sesc Seridó, localizado na rua Washington Luiz. O evento é aberto ao público.



Serão oferecidas quatro oficinas com temas diferentes: Laboratório dramático para o ator, elaboração de projetos culturais, o uso do corpo na arte e direção teatral. As oficinas serão ministradas por profissionais que atuam nessas áreas.



Segundo o coordenador de cultura do Sesc/RN, Judilson Dias, o projeto ratifica o compromisso do Sesc com a promoção dos artistas locais. “Não temos um projeto similar a esse no estado, que reúne de uma só vez espetáculos da cultura local, oficinas de qualificação e cinema. É um

compromisso do Sesc com a interiorização da cultura do RN”, explica Dias.



O projeto aqui no RN é realizado na rua, em cinco pólos diferentes, ao contrário das outras 32 aldeias distribuídas pelo país, que geralmente acontecem em teatros.