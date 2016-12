Na Semana: Caos do aeroporto virou cartão postal

Editorial: candidato com ficha suja deveria ficar longe das urnas;Diógenes Dantas comenta a sorte da governadora Wilma de Faria de não ter oposição em momento de crise.Saiba quais os demais assuntos abordados pelo Nasemana:• Na Política: Wilma e Garibaldi jogam Fátima Bezerra no colinho de Carlos Eduardo Alves;• Na Política: Após um ano, “bomba” da Operação Impacto virou “peido de véia”;• Marcos Alexandre: Recusa de Walter Alves em ser vice de Fátima Bezerra pode ter sido erro estratégico;• Roberto Guedes: Faltou a bancada federal no encontro de Wilma com o presidente Lula;• Na Polícia: Novo diretor mostra dia-a-dia de Alcaçuz, penitenciária com 562 presos;• Na Tecnologia: Inclusão digital além da realidade;• 20 Perguntas: Saiba mais sobre o Código de Trânsito e, em especial, sobre a Intolerância Zero ao álcool;• Na Entrevista: Ex-senador Geraldo Melo deixa escapar que pode disputar uma cadeira de deputado federal em 2010 e justifica o apoio a Wober;• Na Cidade: Reforma do terminal rodoviário da Cidade da Esperança;• No Dois: Conheça a tribo dos body artists e a transformação de corpos com desenhos, brincos, cortes, queimaduras...;• Na Gastronomia: Que tal um risoto que mistura camarão, rúcula e limão?;• Na seção Estar Bem, Gabriela Duarte mostra lanchinhos saudáveis para se fazer no meio do expediente;Na Cultura: Isaac Ribeiro em projeto solo; livro analisa obra de Walflan de Queiroz;• Alex de Souza dá uma boa dica para quem vai fazer vestibular: a leitura do álbum em quadrinhos D. João Carioca – A Coroa Portuguesa chega ao Brasil, que sai pela Companhia das Letras.• Getúlio Soares destaca inauguração de novo ponto no Mercado de Petrópolis;• No Esporte: ABC e Ceará, duelo dos melhores do Nordeste em Natal; Santa Cruz e Potiguar estréiam na série C;• Alan Oliveira destaca em sua coluna o talento de Rodriguinho, camisa 10 do ABC;• Edmo Sinedino comenta a chance que o Fluminense perdeu de conquistar o título inédito da Libertadores;• No Turismo: Exigências do mercado internacional incentivam artesãos potiguares a buscar a profissionalização;• Zenaide Castro noticia a tentativa do Natal Convention Bureau de captar para a capital potiguar o 10º Congresso Ibero-latinoamericano de Apicultura, em 2010;• Geórgia Nery destaca a reabertura da Cervejaria Continental na Via Costeira;Para assinar o Nasemana, clique aqui

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar:

• 1º de Abril - Av. Rio Branco/Centro• Tio Patinhas - Av. Rio Branco/Centro• Mensageiro da Paz - Av. Rio Branco/Centro• Cia. - Rua Floriano Peixoto/Palácio dos Esportes• Revistaria Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Atheneu - Av. Campos Sales• Banca Cidade do Sol - Av. Afonso Pena• Banca Prática - Av. Afonso Pena• Banca Atual - Rua Apodi• Banca Virtual - Nordestão do Alecrim• Revistão do Super - Av. Prudente de Morais/Próximo ao Hiper• Hiper Banca - Av. Nascimento de Castro• Boa Leitura - Nordestão da Salgado Filho• Banca Globo - Próximo ao Ded de Candelária• Banca Souza e Silva - Praça de Candelária• O Garrafão - Candelária• Revistaria Atheneu Hiper - Ponta Negra• Revistaria Cidade do Sol - Av. Eng. Roberto Freire/Ponta Negra• Banca Veja - Av. Deodoro/Próximo ao Nordestão• Banca da Diva - Rocas• Banca Natal I - Rua Vigário Bartolomeu/Centro• Banca J. B. da Cunha - Rua Princesa Isabel/Centro• Cigarreira Canaã - Av. Rio Branco/Próximo ao Banespa• Briza Conveniência - Praia do Meio