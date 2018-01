Lula ressalta importância da leitura para reduzir desigualdade social Presidente mencionou, entre outras ações, a implantação de bibliotecas públicas em 630 cidades até o final de 2008.

Ao participar hoje (29) na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, da cerimônia alusiva ao centenário da morte do escritor Machado de Assis, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou os programas do governo para facilitar o acesso dos pobres à leitura.



O presidente mencionou, entre outras ações, a implantação de bibliotecas públicas em 630 cidades até o final de 2008; e o programa Arca das Letras, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que já levou 1,2 milhão de livros para 618 mil famílias de agricultores familiares, assentados, quilombolas e indígenas.



“O maior incentivo da leitura será a redução das desigualdades sociais”, disse Lula, que também citou Machado de Assis: ‘Palavra puxa palavra, uma idéia traz outra e, assim, se faz um livro, um governo ou uma revolução’.



“Façamos juntos a revolução do livro e da leitura em nosso país”, afirmou o presidente. A sessão marcou também a assinatura do decreto que estabelece o cronograma para a implantação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.



O acordo prevê 20 mudanças no idioma, como fim do trema, novas regras para o uso do hífen e inclusão das letras w, k e y no alfabeto.



O acordo começará a valer a partir de janeiro de 2009. As normas atuais e as previstas no decreto valerão até dezembro de 2012 para exames escolares ou concursos públicos. Os livros trarão as novas regras a partir de 2010.