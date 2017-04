PRF prende músicos com drogas em Caicó Cinco homens estavam em um Peugeot e chegavam a cidade para tocar em uma festa. Com eles, foram encontrados comprimidos de ecstasy, haxixe e maconha.

Uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (NOE/PRF) prendeu cinco homens na tarde desta quinta-feira (24) na BR-427, próximo a entrada de Caicó.



Com eles, os policiais encontraram maconha, comprimidos de ecstasy e haxixe. Foram detidos: Darcy Roberto Andrade Lima, Diego América Pereira, Rayan Pontes Medeiros, Luis Carlos Lima de Silva e Francisco Antônio Quintela da Silva.



A droga estava escondida na caixa do freio de mão do Peugeot placas MNC-8707. Segundo informações da PRF, os cinco homens integram uma banda que iria se apresentar em Caicó na noite desta quinta-feira e foram parados em uma barreira montada pelos patrulheiros rodoviários federais.



Após uma revista dentro do veículo e encontrarem a droga, os patrulheiros conduziram os cinco homens à delegacia de Caicó. A Polícia Rodoviária Federal vem desenvolvendo operações de fiscalização na BR-427 para garantir uma maior segurança durante a festa de Sant´Ana, em Caicó.