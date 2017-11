Polícia registra fuga em massa da delegacia de Ponta Negra

Fred Carvalho Presos fugiram na madrugada desta segunda-feira

Os fugitivos são: Benete de Oliveira, Adriano Cleilson da Silva, Wellington Virgílio de Souza, Thiago Messias Silva, Cícero de Souza Pontes, Edmilson Domingos Nascimento e Anderson Alexandre da Silva. Wellington foi recapturado pela Polícia Militar ainda no bairro de Ponta Negra.O fugitivo Anderson Alexandre da Silva estava preso desde a sexta-feira (12).A fuga foi notada por volta da meia-noite. Os presos escavaram um buraco na parede do banheiro da cela, que tinha uma infiltração. “Eles usaram as colheres das quentinhas para escavar um buraco e aproveitaram para fugir à noite. Assim que notamos a ação pedimos reforço”, falou um policial.O chefe de investigação da delegacia, Lúcio Macedo, admitiu a superlotação. “Na semana passada, eram dez presos em uma cela que mede 3 metros por 1,90 metro. Se formos analisar direito, o correto é manter um ou, no máximo, dois presos aqui”, falou.A polícia continua em diligência para tentar recapturar os seis fugitivos que ainda estão desaparecidos.

* Atualizada às 8h11.