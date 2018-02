Caicó: Bibi Costa lidera com 51%

Cedida Em Caicó, Bibi Costa lidera pesquisas. O ex-prefeito Roberto Germano aparece em segundo lugar.

Entre as principais cidades do Estado, Caicó desperta o interesse de grandes lideranças. Lá, o atual prefeito, Bibi Costa (PR), sai na frente das pesquisas com 51% das intenções de voto. Roberto Germano do PC do B soma 41%. O terceiro colocado é Wanderley Mariz com 2,2%.A pesquisa foi realizada neste sábado (4) pelo Instituto Agorasei e ouviu 600 pessoas nas zonas urbana e rural do município. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 3,9 pontos percentuais.Os eleitores indecisos somam 2,6% e aqueles que disseram votar nulo ou em branco são 3,2% do total de entrevistados.A pesquisa está registrada na 25ª Zona Eleitoral de Caicó, com o número 1616/2008.