Presidente Lula afasta diretor-geral da Abin e toda cúpula da Agência Decisão é de caráter temporário e deve valer durante o periodo de apuração das suspeitas de grampos telefônicos no Supremo Tribunal Federal (STF).

Toda a cúpula da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) – incluindo seu diretor, Paulo Lacerda – foi afastados temporariamente pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva na noite nesta segunda-feira (1º) após suspeitas que a agência teria realizado escutas ilegais no Supremo Tribunal Federal (STF).



O presidente Lula tomou a decisão após se reunir com o vice-presidente José Alencar, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Jorge Félix, o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho, os senadores Demóstenes Torres e Tião Viana, o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, e o ministro da Justiça, Tarso Genro.



As denúncias de grampo no STF foram publicadas em reportagem da revista Veja onde a Abin teria gravado conversa telefônica do presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, com o senador Demóstenes Torres. Além disso, a reportagem traz a transcrição do diálogo e diz que teve acesso aos documentos por meio de um servidor da agência, que pediu anonimato.



O diálogo telefônico de pouco mais de dois minutos entre Mendes e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO) teria ocorrido no fim da tarde do último dia 15 de julho. A revista diz que, mesmo sem ter relevância temática, o diálogo prova a ilegalidade da espionagem.



*Com informações do Terra e Agência Brasil