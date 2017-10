Homem que matou por causa de R$ 50 é condenado a seis anos de prisão

O desempregado Eduardo Nunes de Carvalho foi condenado a 6 anos de reclusão em regime semi-aberto pelo assassinato de Fabiano Teixeira, crime cometido em 2006. Em julgamento nesta terça-feira (2), o conselho de Sentença entendeu que ele cometeu o crime em momento de forte emoção, acolhendo a tese de homicídio privilegiado, como levantou a defesa.Existiu duas atenuantes - possuir menos de 21 anos de idade na data do crime e confessado a autoria.O crime ocorreu em 2006, próximo a linha do trem no bairro das Quintas, quando Eduardo encontrou Fabiano e namorada (Adriana) juntos. O Ministério Público afirmou durante sua sustentação oral que Eduardo não se conformava com o namoro de Adriana e Fabiano, pois já tinha namorado ela também, e além disso haveria uma dívida de R$ 50 que Fabiano não pagou.Durante a sessão do Júri, Andreza, amiga de Adriana, que afirmou estar presente no local do crime foi ouvida e também Rita de Cássia, irmã de Fabiano. Rita afirmou que o seu irmão já havia sofrido processo na Justiça por roubo a mão armada, mas já tinha cumprido pena.

* Fonte: TJRN.