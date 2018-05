Gileno de Queiroz Peixoto: ele respira esporte Ele optou pela arbitragem para consolidar a carreira no esporte.

Seguindo na direção diferente da preferida pela maioria dos garotos que foram atletas, Gileno de Queiroz Peixoto, 46, natural de Russas, Ceará, mas tendo praticamente vivido a infância em São José de Mipibu, optou pela arbitragem para consolidar a carreira no esporte. No entanto, originalmente escolheu o espaço dentro das quatro linhas para explorar os desportos. Na adolescência, atuou pelo esporte amador juvenil do América, no qual disputou partidas na segunda divisão, em partidas entre bairros e de jogos no interior no famoso Matutão.



Fisioterapeuta de formação e professor de educação física, Gileno mudou o rumo da carreira em 1990. Através do contato com pessoas ligadas à Federação de Futsal, passou a desenvolver atividade relacionadas à arbitragem. Cinco anos depois teve a oportunidade de integrar a Confederação Brasileira dos Desportos Universitários (CBDU), onde iniciou como anotador cronometrista.



Dentro da Confederação, conheceu o representante da FIFA no Brasil Samuel Goebel, grego com estreitos laços com o então presidente da Federação Internacional, João Havelange e que faleceu há um ano, vítima de uma complicação cirúrgica. O projeto de Samuel consistia na difusão do futsal pelos quatro cantos do Brasil. Atuando no projeto, Gileno ajudou, pelo período de oito anos, fazendo a implementação e ajudando na coordenação e realização de jogos em diversas regiões do Brasil.



Durante dez anos desempenhou o cargo de subdiretor de futsal da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), ajudando na organização de jogos em campeonatos norte-nordeste e de um mundial sediado em João Pessoa que ficou marcado pela vitória brasileira. "Foi muito importante o contato com Samuel Goebel", ressalta. Além da ajuda em disputas fora de Natal , Gileno participou da realização dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), atualmente conhecido como Olimpíadas Universitárias, que é realizada com a responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).



Ainda na gestão de Evândalo Emanoel de Macêdo à frente da Coordenadoria dos Desportos (Codesp), foi convidado por Gileno Junior, técnico de futsal, a coordenar os eventos de futsal e assuntos ligados à arbitragem, cargo que desempenha até os dias atuais. Associado aos jogos, Gileno também auxilia na produção dos regulamentos dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (Jerns).



Somado aos trabalho, preside a Associação Norte-rio-grandense de Árbitro de Futsal, responsáveis pelos jogos da Codesp como os Jerns, Jerninhos, Jogos das Escolas Municipais e Estaduais (Ceems), jogos das regionais dos Jerns, além de partidas realizadas na zona Norte. Além das partidas, também coordena os jogos de município vizinhos como São Gonçalo e os jogos dos funcionários do Estado, que está em sua segunda edição e serão disputados em novembro.



Além da participação na arbitragem, Gileno também tem passagens como técnico de futsal. A participação como técnico aconteceu no início, quando treinava escolas do Estado. O professor revelou o motivo de ter escolhido a arbitragem como opção. "Antes, aqui no Rio Grande do Norte, nós tínhamos muito problemas entre técnicos e árbitros. Tive que começar o trabalho de conscientização por parte dos profissionais que não precisavam encarar uns aos outro como inimigos", lembrou.



A respeito dos esporte em Natal, Gileno lamenta a falta de incentivo aos desportos como um todo. Ressalta que os recursos merecem ser melhor aplicados e descarta a falta de verba para o esporte amador. "O dinheiro existe, mas falta ser melhor administrado. Precisamos fazer mais pelo esporte do Rio Grande do Norte", destaca. Ele destacou ainda que o Estado tem todas os ingredientes necessários para voltar ao patamar que já ocupou um dia no cenário esportivo nacional.



Gileno lembra a importância da competição entre atletas de estados vizinhos. Ele defende a idéia de fazer campeonatos interligados com a Paraíba e o Ceará, como forma de aproveitar o tempo ocioso que os atletas desfrutam no período entre as competições escolares. "Acredito que precisamos, além dos recursos, de um envolvimento maior dos responsáveis pelo esporte aqui. Não podemos esperar apenas que o dinheiro venha. É preciso tomar uma outra atitude com relação ao futuro dos esporte do RN", revela.



O professor Gilelo Peixoto, de ligação muito estreita com o professor José Jamilson Martins, presidente da recém-criada Federação de Golfe, também abraçou a idéia de difundir o esporte novo em Natal, além de ser um de seus praticantes.