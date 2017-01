Pediatra recomenda mais atenção dos pais durante as férias escolares

Maiara Felipe Clube AABB oferece colônia de férias para as crianças.

Segundo ela, esta época do ano, os pronto-socorros do estado aumentam consideravelmente o número de crianças e adolescentes que dão entrada nos hospitais vítimas dos mais variados acidentes.Entre os mais freqüentes estão: afogamento, choque elétrico, queimaduras, quedas e acidentes domésticos com detergente. “É importante ter vigilância redobrada”, diz a pediatra.Em relação aos constantes acidentes domésticos, ela lembra que os pais não devem colocar os produtos químicos em frascos de comida. Os armários, de acordo com ela, devem ficar fora do alcance das crianças e de preferência com chaves.“Geralmente os pais deixam detergentes em frascos de comida, como em garrafas de refrigerante. E as crianças acabam indevidamente ingerindo a bebida”, conta.Ela acrescenta que em praias e piscinas, os pais ou responsáveis nunca devem deixar as crianças sozinhas. “Esta época é freqüente a entrada de crianças nos hospitais vítimas de afogamento. Os pais devem vigiar as crianças nessas ocasiões."Sobre os acidentes com eletricidade, a pediatra sugere que todas as tomadas existentes na casa devem ser protegidas. Na cozinha, o alerta é em relação às panelas em cima do fogão. “Elas (as panelas) sempre devem estar com o cabo voltado para dentro do fogão”, enfatiza.