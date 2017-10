Delfim Netto prevê alta da Selic para 13,75% ao ano A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) será realizada nesta terça-feira (9).

Brasília - O deputado e ex-ministro da Fazenda, Delfim Netto (PPB-SP), previu que, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) - que será realizada nesta terça-feira (9) e quarta-feira (10) - a taxa básica de juros (Selic) será elevada em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic atingiria os 13,75% ao ano.



"Depois da queda de braços entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central", disse em relação à projeção de aumento, idêntica à dos analistas de mercado consultados semanalmente pelo Banco Central, no chamado Boletim Focus. O boletim foi divulgado hoje.



Apesar disso, em vista do quadro da economia interna, Delfim vê um quadro de acomodação, levando em conta que a inflação é um "fenômeno planetário". O deputado não acredita na possibilidade de haver um excesso de demanda de produção interna.



Para ele, depois de várias medidas estatizantes do governo para regular a economia, possa ocorrer uma estabilização nos níveis inflacionários. Em relação ao câmbio, Delfim Netto disse que o real deveria até se valorizar em relação ao dólar porque, do ponto de vista da economia interna, o país tem boas reservas - hoje estimadas em US$ 200 bilhões - e isso garante equilíbrio na balança de pagamentos.



O deputado participa do seminário Desenvolvimento Econômico: Crescimento com Distribuição de Renda, realizado pelo Ministério da Fazenda em comemoração aos 200 anos da pasta. Vários ex-ministros participam do evento, que vai até amanhã (9). Eles foram convidados para fazer uma retrospectiva de sua gestão.