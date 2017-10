Comerciante é assassinado ao evitar assalto na ZN Manoel Sérgio Matos Souza da Silva tentou fechar porta de mercadinho quando dupla de assaltantes começou a atirar. Ele morreu com um tiro no peito.

O comerciante Sérgio Max Souza da Silva, de 48 anos, foi assassinado na noite deste domingo (7) ao tentar evitar um assalto ao mercadinho dele, no loteamento Nova República, na zona Norte de Natal. O crime foi cometido às 18h e até o momento a polícia não tem informações dos assaltantes e homicidas.



Segundo dados da delegacia de plantão da zona Norte, dois homens – um portando uma pistola e outro, um revólver – se aproximaram do mercadinho Nova República, que fica na rua Carteiro Manoel Neto, para tentar efetuar um assalto.



“Quando o comerciante viu a cena, correu para fechar a porta. Foi quando os criminosos começaram a atirar contra ele”, falou um policial. Sérgio Max, que foi atingido por um tiro no peito, morreu dentro do mercadinho dele.



Outras três pessoas estavam dentro do mercadinho não foram atingidas pelos disparos. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e iniciou uma busca pelos homicidas, mas até o momento não obteve êxito.



O crime será investigado pela equipe da 12ª Delegacia de Polícia. O corpo de Sérgio Max, que foi levado para necropsia no Itep, deve ser liberado para sepultamento nesta segunda-feira (8).