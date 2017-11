Vereador do PSB diz que está decepcionado com o nível da campanha majoritária

Vlademir Alexandre Salatiel de Souza: críticas aos candidatos à Prefeitura.

Apesar de pertencer ao PSB, Salatiel afirmou que o vereador Hermano Morais (PMDB) ajudaria bastante a elevar a discussão entre as chapas majoritárias de Natal. Criticando as discussões sobre a autoria ou não de emendas de candidatas, o vereador do PSB disse que a cidade precisa de um debate sobre questões maiores, e que o vereador do PMDB poderia ajudar nesse quesito.“Tenho certeza de que se o PMDB tivesse dado condição e o direito de Hermano ser candidato, o nível do debate não seria tão vazio, tão triste e tão fraco como estamos vendo”, afirmou o vereador Salatiel.Ainda sobre negativas de candidaturas, o líder do PSB na Câmara Municipal lamentou também a ausência de Rogério Marinho (PSB) na disputa, “devido aos projetos que o deputado tem para a cidade”.“Se o meu partido tivesse decidido pela candidatura de Rogério, que está preparado para administrar Natal, tenho certeza que o debate também se desenrolaria em um nível mais elevado”, disse.O vereador, que pertence à coligação “União por Natal I” e, teoricamente, apóia a candidatura de Fátima Bezerra à Prefeitura, disse que esperava que o debate entre as idéias dos candidatos melhore e que os concorrentes das chapas majoritárias apresentem soluções para os problemas da cidade.