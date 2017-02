Além da realidade

Fotos: Vlademir Alexandre No computador, as crianças esquecem a realidade da doença.

Jhonathan Dantas, de 10 anos está desde os 5 na Casa.

Brincar de montar uma boneca em um jogo na Internet pode ser uma atividade corriqueira para qualquer criança. Mas, para aquelas que perderam o cabelo em razão de tratamento de quimioterapia é uma forma de quebrar a barreira da realidade. “No computador, as crianças esquecem a realidade da doença”, conta a assistente de informática Kaliane Nunes.Kaliane, de 21 anos, é uma das adolescentes da Casa que puderam visualizar outra realidade com as aulas de informática. Ela, que começou o tratamento contra uma leucemia aos 14 anos, encontrou uma perspectiva de trabalho com o aprendizado nas aulas. “Ajudava muito no meu tratamento porque eu conseguia me entreter. Eu também sempre quis trabalhar aqui, então comecei a ajudar os instrutores e acabei ficando”, relata.A instrutora Bruna Braga explica que as aulas de informática da instituição contribuem para a inclusão digital, já que a maioria das crianças e adolescentes da Casa nunca teve acesso a um computador. “Ensinamos tudo do zero”, comenta e acrescenta: “Elas contam as horas para as aulas”.Mas as aulas não são só diversão. Elas seguem uma programação pedagógica. A professora Andréia Gomes diz que as aulas complementam o aprendizado. “A gente procura utilizar ferramentas lúdicas e, dessa forma, a informática se torna um grande impulsionador do aprendizado”.A instituição também oferece curso de capacitação em informática aos pais, sugestão de uma mãe. Maria Isabel lembra que passava na sala e via as crianças aprenderem e sentia vontade de estudar também. “Foi como se eu tivesse me alfabetizado de novo. Agora, não preciso estar pedindo nada a ninguém, inclusive aprender a navegar na Internet me ajudou a saber mais sobre a doença do meu filho”, orgulha-se.O presidente da Casa, Rilder Campos, diz que as aulas de informática fazem parte das atividades da instituição que procuram restabelecer a rotina das crianças e adolescentes com câncer. “Fazemos com que eles brinquem, estudem, e a inclusão digital é um processo moderno necessário e que traz uma visão diferente de cidadania”.

Acesso à Internet no RN

12,9% da população acima de 10 anos utilizam Internet;28,2 % acessam a Internet pelo menos uma vez por dia e50,7% pelo menos uma vez por semana;57,7% utilizaram a Internet para leitura de jornais e revistas;76,1% educação e aprendizado.