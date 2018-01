Meirelles reafirma que Brasil está forte diante da crise norte-americana Presidente do Banco Central elogiou a atuação do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, que anunciou a injeção de US$ 95 bilhões no sistema bancário por meio de operações de refinanciamento

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reafirmou hoje (22) que o Brasil está forte perante a crise financeira norte-americana.



“Estamos bem de saúde. Quando se está vulnerável, uma gripe pode virar uma pneumonia. O máximo que pode nos acontecer é pegar um resfriado”, disse Meirelles durante palestra na Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil (ADVB) para empresários do setor de vendas.



O presidente do BC elogiou a atuação do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, que anunciou a injeção de US$ 95 bilhões no sistema bancário por meio de operações de refinanciamento.



“O Fed entrou em um caminho adequado quando começou a comprar ativos. Foi uma decisão bem pensada e audaciosa e espero que seja bem sucedido”, afirmou Meirelles. “Este pacote não evita prejuízos porque o contribuinte americano sofrerá com isso em alguns anos, mas estanca maiores perdas”, acrescentou.



Mereilles disse que todos estão aprendendo com o crise norte-americana. “A crise não é boa para ninguém e não é momento para comemoração, mas estamos serenos porque estamos fazendo nosso dever de casa para não voltarmos ao passado”, disse.



Apesar de “estar monitorando com cautela” a crise, Meirelles disse que não há motivos para preocupação quando o assunto é a economia brasileira, porque o país não tem mais dívidas indexadas a moedas estrangeiras, como o dólar. “O Brasil é credor líquido em dólar. Quando o dólar sobe, a dívida pública cai”, afirmou.