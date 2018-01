Petrobras descobre novo reservatório de óleo leve estimado em 150 milhões de barris Local fica na Bacia de Santos e foi constatada pelo bloco SM-1289 a 200 quilômetros da costa de São Paulo, no sul da Bacia

A Petrobras anunciou a descoberta de mais um reservatório de óleo leve na Bacia de Santos. A descoberta foi constatada no bloco SM-1289, a 200 quilômetros da costa de São Paulo, no sul da Bacia, em reservatórios localizados a 2.060 metros de profundidade e acima da camada de sal.



Embora ainda esteja na fase preliminar de avaliação, a estimativa é de que o volume recuperável de óleo na área do bloco SM-1289 seja de aproximadamente 150 milhões de barris de óleo equivalente. De acordo com a Petrobras, a descoberta confirma “o bom potencial de petróleo leve nas águas rasas da bacia”.