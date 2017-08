Seleção feminina de vôlei termina como líder do grupo na primeira fase

Em 24 minutos, a seleção feminina de vôlei do Brasil venceu a Itália, neste domingo (17), e avançou a segunda fase da competição como líder do grupo B. A equipe brasileira fechou o terceiro set por 25/17 e o jogo em 3 sets a 0.Os dois primeiros sets foram vencidos por 25/16 e 25/22). O jogo era válido pela última rodada do grupo B da primeira fase dos Jogos Olímpicos Pequim 2008.Com o resultado no Ginásio da Capital da China, a seleção brasileira terminou em primeiro lugar na chave, sem nenhum set perdido. O Brasil joga na terça-feira (19), pelas quartas-de-final contra o quarto colocado do grupo A, a ser definido ainda neste domingo.

*Com informações do COB.