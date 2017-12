Lixo: aterro clandestino é realidade em Natal

Maiara Felipe Lixão lfica ocalizado atrás do cemitério do Bom Pastor.

Várias administrações já passaram e o “aterro” localizado no Bom Pastor, mais precisamente atrás do cemitério, continua funcionando. Depósito clandestino, o lugar é ponto certo para destinação final do lixo dos carroceiros, assim como de algumas empresas particulares.São entulhos, podas e todas as formas de resíduos sólidos dispostas num terreno sem nenhum tratamento para receber o lixo. O “aterro” do Bom Pastor é um exemplo, mas situações parecidas se repetem em bairros como Cidade Nova e Felipe Camarão.“Consideramos o Bom Pastor um câncer, quando o problema é lixo”, disse o chefe do setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Josivam Cardoso.Segundo informações, a Prefeitura tentou tomar alguma providência, murando o terreno e colocando um portão. Mas os catadores terminaram arrombando. Muitos dos que depositam o lixo no nesse “aterro” são moradores próximos da região, que decidiram não se inserir nas associações.A falta de garantia trabalhista e a baixa rentabilidade que as associações têm afastam do cooperativismo os que sobrevivem da catação de forma autônoma.O representante da secretaria reclama do destino final dado ao lixo pelos catadores, que não são associados. “Eles levam o lixo para terrenos baldios”, afirma.De acordo com Josivam, de forma contínua são realizados trabalhos educacionais, mas as pessoas têm dificuldade de entender os benefícios das ações preventivas. Mesmo assim, a Semurb ministra encontros educacionais quando solicitada pelos bairros ou quando há uma necessidade extrema na região.