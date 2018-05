Vasco volta a vencer depois de dois meses de jejum Edmundo marcou duas vezes e foi o maior destaque da partida no Serra Dourada.

Depois de mais de dois meses sem o gosto da vitória, o Vasco reencontrou o sorriso ao bater o melhor time do segundo turno até aqui, o Goiás, por 4 a 2, nesta quarta-feira (22), no Serra Dourada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edmundo (2), destaque da partida, Alex Teixeira e Madson marcaram os gols da equipe do Rio de Janeiro. Enquanto que, Paulo Baier, de pênalti, e Iarley fizeram para os mandantes. O goleador do confronto deu o seu parecer ao final do encontro.



Com o resultado, o Vasco, que com a vitória não bateu o recorde negativo de 1990 de nove jogos consecutivos sem vencer, permanece na zona de rebaixamento, mas chegou ao 18ª posto, com 30 pontos.Já o Alviverde segue na nona posição, com 45.



As duas equipes voltam a campo somente na próxima semana. O Goiás enfrentará o Palmeiras, na quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Palestra Itália. No mesmo horário, mas na quinta, a equipe de São Januário fará, em casa, um jogo de "seis pontos" contra o também ameaçado pelo rebaixamento Atlético-PR.



GOIÁS

Harlei, Ernando, Henrique e Paulo Henrique; Vitor, Fahel (Ramalho), Fernando, João Paulo, Paulo Baier e Júlio César (Thiago Feltri); Iarley e Anderson Gomes (Adriano Gabirú).

Técnico: Hélio dos Anjos



VASCO

Rafael, Eduardo Luiz, Jorge Luiz e Fernando;Baiano (Wagner Diniz), Jonílson, Matheus (Leandro Bomfim), Madson e Valmir; Edmundo e Alex Teixeira (Pedrinho).

Técnico: Renato Gaúcho



Data: 22/10/2008 (Quarta-feira)

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Árbitro: Leonardo Gaciba (Fifa-RS)

Assistentes: Paulo Ricardo Silva Conceição (RS) e José Antônio Chaves Franco Filho (RS)



Com informações do UOL Esporte