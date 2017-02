Aftosa: Expectativa da Sape é conquistar reclassificação em agosto Com a reclassificação, o estado passará de área de risco desconhecido para zona de médio risco.

Parece que a tão desejada reclassificação do Rio Grande do Norte de área de risco desconhecido para zona de médio risco com vacinação de febre aftosa sairá a até meados de agosto.



Pelo menos foi o que afirmou na manhã desta sexta-feira (11) a assessoria de imprensa da Secretaria estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape). Segundo a assessoria, a expectativa é que até o dia 15 de agosto aconteça a conclusão do processo que culminará com a publicação do decreto.



“O estado vai evoluir muito no segmento do agronegócio e não só na pecuária, mas também na carcinicultura e na fruticultura, que juntos representam 75% da pauta de exportação”, diz Ricardo Valério, da assessoria de imprensa.



Para a conquista, ele conta que várias medidas foram cumpridas pelo governo do estado nos últimos quatro anos, como a duplicação de unidades de sanidade animal e vegetal de seis para doze, reaparelhamento das barreiras fixas e móveis, cadastramento dos proprietários rurais, criação do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária no estado (Idiarn), contratação de 97 técnicos de nível médio e superior, além de cursos de qualificação profissional.



“Essas medidas executadas nos credencia para reclassificar o estado como território livre de médio risco da aftosa”, garante ele, lembrando da participação dos criadores: “Eles sempre comparecem às campanhas de vacinação, na qual conseguimos atingir índice superior a 85% do rebanho bovino e dudalino”.



Os estados do Maranhão e Pernambuco já possuem território de médio risco. Entretanto, Paraíba, Ceará, Alagoas e Piauí ainda se encontram com classificação de risco desconhecido.



Encontro

O secretário estadual da Agricultura, da Pesca e da Pecuária (Sape), Francisco das Chagas Azevedo, está neste momento participando de um encontro sobre sanidade animal e vegetal, em Maceió.



Durante o encontro, o secretário deverá reforçar junto ao secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento (MAPA), Inácio Afonso Kroetz, sobre a reclassificação do Rio Grande do Norte.