Produção da Petrobras vai aumentar 460 mil barris de petróleo por dia até o final do ano

O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petrobras, Almir Barbassa, informou nesta segunda-feira (11), no Rio de Janeiro, que a entrada em produção de três novas plataformas de petróleo, ainda neste segundo semestre – aliada ao aumento de produção de outras unidades que entraram em operação no ano passado –, agregará à produção nacional cerca de 460 mil barris de petróleo por dia até o final do ano.Barbassa esclareceu que a Petrobras colocará em operação, até dezembro, três novas unidades de produção: as plataformas P-51 e P-53, nos campos de Marlim Sul e Marlim Leste, ambas com capacidade de produção de 180 mil barris de petróleo; e a unidade Cidade de Niterói, também em Marlim Leste, com capacidade de produzir 100 mil barris de petróleo por dia.“Essas unidades estarão em produção até dezembro e, aliadas ao aumento da produção das plataformas P-52 e P-54, que entraram em operação no final do ano passado, mas só vão atingir o pico de produção no final deste ano, nós estaremos acrescentando à produção da companhia mais 460 mil barris de petróleo por dia”, previu Barbassa.

* Fonte: Agência Brasil.