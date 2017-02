Candidatos à Prefeitura de Natal são convidados para audiência pública sobre o ECA

Vlademir Alexandre CMN pode receber presença de candidatos a prefeito na segunda-feira (14).

O principal objetivo do encontro é fazer com que todos os candidatos assinem um compromisso para o atendimento de 18 proposições prioritárias para os jovens da cidade, além de apresentarem as alternativas que têm com relação às políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes da capital.No evento, são aguardadas as presenças de diversas entidades voltadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente de Natal, bem como a presença de vereadores e autoridades da capital.Segundo a assessoria de imprensa do vereador, estão confirmadas as presenças de Fátima Bezerra (PT), Micarla de Sousa (PV) e Wober Júnior (PPS). O evento que terá início às 9h, na Câmara Municipal do Natal.